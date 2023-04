Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen verkaufsoffenen Sonntag wird es in Frankenthal in diesem Jahr nicht mehr geben. Der City- und Stadtmarketingverein hat sich für eine Absage der ursprünglich am 4. Oktober geplanten Veranstaltung entschieden. Ob das in dieser Zeit vorgesehene Herbstspektakel auf dem Rathausplatz stattfindet, ist noch offen.

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Dienstagabend im Hotel Central verwies Citymanager Daniel Strotmann auf die aktuelle Pandemielage und die damit verbundenen hohen Risiken. Es sei „nicht