Weiter geht’s. Die kurze Winterpause ist vorbei für die Basketballer der Eintracht Lambsheim. Am Samstag steigen sowohl die Herren I (Oberliga), als auch die Herren II (B-Klasse) in die Pokalwettbewerbe ein. Dabei geht es für beide Teams erstmal darum, wieder Spielpraxis zu sammeln.

Das Jahr 2023 startet für die Oberliga-Basketballer der Eintracht Lambsheim mit einem kleinen Déjà-vu. Denn erneut trifft das Team von Coach Sven Schumacher auf die Gladiators Trier II.Bereits zwei Mal begegneten sich die beiden Mannschaften bisher in der Liga. Einmal gewann Lambsheim, das andere Mal Trier. Am Samstag (17 Uhr) will Lambsheim im Gastspiel die Oberhand behalten. „Die Motivation ist groß. Ich glaube nicht, dass das Freundschaftsspiel-Charakter haben wird“, vermutet Eintracht-Abteilungsleiter Kristian Vukelic.

Nur eine Trainingseinheit

Allzu viel getan habe das Team dafür jedoch nicht. „Wir haben eigentlich gar nicht trainiert zwischen den Jahren. Am Montag war die erste Trainingseinheit“, gibt Vukelic einen Einblick in die Trainingsgestaltung der Oberliga-Mannschaft.

Die steigt im Rheinland-Pfalz-Pokal direkt in der zweiten Runde ein. „In der ersten Runde waren es ein A-Klasse- und ein Bezirksligateam, die gegen höherklassige Mannschaften spielten“, sagt der sportlich Verantwortliche. Die dürften dementsprechend das Niveau gehabt haben, welches auch die zweite Mannschaft der Eintracht hat.

Respekt vor BiS Baskets III

Deren Pokalsaison beginnt ebenfalls am Samstag (18 Uhr) – mit einem Heimspiel im Pfalzpokal gegen die BiS Baskets III. Einfach wird das nicht für den Tabellenführer der B-Klasse. „BiS III ist eine harte Nummer. Die spielen Bezirksliga“, hat Vukelic großen Respekt vor dem Gegner der „Zweiten“.

Abschenken will er die Begegnung natürlich nicht, macht aber klar, dass die Liga Priorität genießt. Der Pokal sei Bonus, erklärte Vukelic. „Es ist ein guter Start ins neue Jahr. Ein Wachrütteln für den Ligabetrieb, der eine Woche später folgt“, sagt der Leiter der Abteilung.