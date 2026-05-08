Eintracht Lambsheim hat den Aufstieg in die A-Klasse Rhein-Pfalz im Visier. Drei Spiele sind noch zu absolvieren. Noch ist die Meisterschaft nicht gesichert.

Die Fußballer der Eintracht Lambsheim sind auf dem bestem Weg, den Aufstieg in die A-Klasse Rhein-Pfalz zu schaffen. Die Mannschaft von Trainer Christian Batzler ist mit 57 Punkten aus 23 Spielen Tabellenführer, gefolgt vom VfR Frankenthal II (24 Spiele/52 Punkte) und der SG VfR Hettenleidelheim/ ATSV Wattenheim (23/52). Noch drei Spiele sind zu absolvieren, das erste davon ist das Auswärtsduell am Sonntag, 12 Uhr, mit dem ASV Fußgönheim II.

An die Tabellenspitze geführt wurde die Mannschaft von Christian Batzler, der die Eintracht dreieinhalb Jahren trainiert. Als der 37-Jährige das Team übernahm, lag es auf dem achten Tabellenplatz und schloss die Saison punktgleich mit dem Vierten auf Rang fünf ab. „Ich habe eine sehr, sehr junge Mannschaft. Fast die Hälfte der Spieler ist unter 22 Jahre alt und da sind auch sehr viele Eigengewächse aus der Lambsheimer Jugend dabei. Der Kader war schon letzte Saison relativ stark, meiner Meinung nach auch stärker, als es der Tabellenplatz aussagte“, schildert Batzler, der bei der FG 08 Mutterstadt mit dem Fußball begann, mit der FG auch in der Landesliga spielte, bevor er noch drei Jahre im Trikot des ASV Maxdorf auflief und dann seine aktive Laufbahn beendete.

Mit hoher Intensität

Die Verpflichtung einiger erfahrener Spieler habe die Mannschaft nach vorne gebracht. „Es war auch der Wunsch der Mannschaft, dass wir den Versuch starten, aufzusteigen“, berichtet Batzler, der den Weg zum Erfolg mit offensivem Fußball beschreitet. „Hohes Pressing gegen den Ball, viel Intensität – eigentlich alles in höchster Intensität zu machen, so gut man's halt in der B-Klasse machen kann“, beschreibt er seine Spielphilosophie. „Bei Ballverlust direkt ins Pressing gehen, nicht lamentieren, sondern gleich direkt Mann gegen Mann, hundert Prozent Pressing und alles, wie gesagt, in der höchsten Intensität“, ergänzt er .

Freilich lege er auch Wert darauf, dass lange Bälle „sauber gespielt werden“ sowie auf eine zupackende Defensive – was nur 19 Gegentore in 23 Spielen verdeutlichen. Wichtig ist ihm auch die Fairness – was ein Blick in seine Sportbiografie erklärt. Nach seiner Aktivenzeit und einer berufsbedingten Fußballpause, stieg er 2016 wieder ein, und zwar als Schiedsrichter. Bis hinauf zur Verbandsliga war er im Einsatz, bevor er beschloss, die Trainerlaufbahn einzuschlagen.

Erstes Trainerjahr mit Aufstieg gekrönt

„Mir war das Schiedsrichterwesen dann doch einen Tick zu weit entfernt vom tatsächlichen Fußball. Ich hatte das Gefühl, dass ich doch mehr Fußballer bin als Schiedsrichter und so meine eigene Philosophie vom Fußball habe und die dann doch gerne auch jüngeren Erwachsenen vermitteln will“, erklärte er den Wechsel. Seine erste Trainerstation war die zweite Mannschaft der DJK Eppstein, die er in der C-Klasse übernahm und auf Anhieb in die B-Klasse führte. In seiner zweiten Saison sei er als Trainer in der Winterpause ausgestiegen, weil die Mannschaft nicht mehr mitgezogen und die Trainingsbeteiligung merklich nachgelassen habe. Dann kam das Angebot von Eintracht Lambsheim.

Seine Zeit als Schiedsrichter wolle er nicht missen, betont Batzler. Er hat aus dieser Zeit auch Erfahrungen für das Traineramt mitgenommen. „Ich weiß, dass Emotionen dazugehören, aber dass es halt dann auch irgendwo eine Grenze gibt. Es sollte auch so sein, dass es nach den 90 Minuten auch einfach vorbei ist. Wichtig ist auch, dass man auch Fair-Play-Charakter dann einfach auch haben muss“, verdeutlicht der Eintracht-Trainer.

Maik Krön als Kopf der Mannschaft

Als wichtige Säule seiner Mannschaft nennt er zunächst seinen Kapitän, den Innenverteidiger Luka Dujic. „Er ist charakterlich und mental sehr stark. Er steht mit mir in engem Kontakt und hat Situationen, wo es schwieriger in der Saison war, gut gemanagt“, schildert Christian Batzler. Eine Schlüsselrolle spiele auch der im Sommer von der DJK Eppstein gekommene Maik Krön. „Er ist der klassische Kopf der Mannschaft, der viel spricht auf dem Platz, der sehr aggressiv in den Zweikämpfen ist und der auch ein mentaler Leader ist“, charakterisiert ihn der Trainer. Erfolgreichster Torschütze ist mit zehn Treffern der 20 Jahre junge Cedric Schmitt. „Er hat vergangenes Jahr schon eine sehr gute Runde gespielt und spielt dieses Jahr noch besser“, lobt Batzler.

Vor dem ASV Fußgönheim II hat er Respekt. „Sie waren in der Hinrunde der beste Gegner“, sagt der Trainer. An den Ambitionen der Eintracht lässt er aber keinen Zweifel. „Wir sind gewillt, das Ding über die Bühne zu bringen und den Deckel drauf zu machen in den nächsten drei Spielen.“