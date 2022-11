Es sollte einfach nicht sein. Die Oberliga-Basketballer der Eintracht Lambsheim verlieren ihr viertes Spiel in Folge. Beim 80:86 (37:30) nach Verlängerung in Illingen verspielte das Team von Trainer Sven Schumacher einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Viele Fehlentscheidungen in der Schlussphase führten letztendlich zur neuerlichen Niederlage.

„Diese Niederlage hat uns allen weh getan. Das hat man vor allem während der Rückfahrt im Bus gemerkt“ beschreibt Eintracht-Übungsleiter Sven Schumacher die Momente nach der Partie. Kein Wunder. Eintracht Lambsheim hatte das Spitzenteam aus Illingen am Rande einer Niederlage. Doch die letzten fünf Minuten verhinderten einen Sieg der Vorderpfälzer.

Ohne die vier Stammspieler Lukas Pätzold, Bertram Lind, Christian Henß und Marc Rodriguez-Piera reiste der Eintracht-Tross am Samstag nach Illingen. Eine schwere Hypothek, von der man allerdings fast nichts spürte. Im Gegenteil. Die Eintracht hielt gut mit und lag – bis kurz vor dem Ende der Begegnung – immer in Führung.

Faden verloren

„Ich habe zu Anfang des vierten Viertels nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel verlieren“, erklärte der fassungslose Sven Schumacher. Dessen Team verlor – den sicheren Sieg vor Augen – völlig den Faden, traf die falschen Entscheidungen und vergab in der Schlussphase zu viele Chancen. „Es ist so gut wie keiner mehr zum Korb gezogen und wir haben im vierten Viertel nichts getroffen“, ärgerte sich der Trainer.

Die Konsequenz daraus: die Eintracht verspielte in den letzten fünf Minuten eine Zehn-Punkte-Führung, und musste in die Verlängerung. Dort drehten die Gastgeber die Partie komplett und sicherten sich den sechsten Sieg im siebten Spiel. In dieser Phase sei auch das Publikum da gewesen und das Team hatte seine Halle hinter sich gehabt, berichtet Abteilungsleiter Kristian Vukelic. „Da war dann nichts mehr zu holen“, erklärte er.

Huso Ljuca überzeugt

Sein Coach sah einen weiteren Grund für die Niederlage in der Leistung seiner Spieler. Einen klammerte er aber klar aus: Huso Ljuca. Der Small Forward zeigte nicht nur offensiv, sondern auch defensiv das, was Schumacher sehen will. „Huso hat sehr gut verteidigt und in der Offense sehr gute Anspiele auf seine Mitspieler gehabt“, lobte der Coach seinen Schützling.

Doch das Lob war gleichzeitig auch eine Kritik an dessen Teamkollegen. „Wenn heute mehrere in der Form von Huso gewesen wären, hätte es keinen Zweifel daran gegeben, wer das spielt gewinnt“, monierte Schumacher. Doch er dürfte mit einem gewissen Abstand erkennen, dass diese Partie ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein könnte.

„Wir nehmen aus jeder Niederlage trotzdem irgendetwas mit. Es sind immer andere Szenarien, die wir erleben“, sagte Vukelic. Er hoffe nun darauf, dass diese Niederlagenserie bald ein Ende habe. „In erster Linie geht es darum, den zweiten Sieg einzufahren“, hofft Schumacher auf ein Erfolgserlebnis.

Die nächste Chance dazu hat die Eintracht schon am kommenden Wochenende im Heimspiel (Samstag, 18 Uhr) gegen den BBS Saarbrücken. „Die sind ziemlich gut unterwegs“, hat Vukelic Respekt vor dem kommenden Gegner. Doch auch die Saarländer dürften mit großen Augen das Spiel der Eintracht in Illingen verfolgt haben, die im Heimspiel dann wieder auf einige Stammspieler zurückgreifen können.