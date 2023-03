Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Reise ins Saarland kein Zuckerschlecken werden würde, das wussten die Oberligisten von den Eintracht aus Lambsheim. „United“ hat sich beim Tabellenführer BBV Saarbrücken sehr ordentlich verkauft, musste aber am Ende der Stärke der Hausherren Tribut zollen.

71:87 (38:54) zeigte die Hallenuhr in Saarbrücken am frühen Sonntagabend aus Sicht von Eintracht Lambsheim an. Die Gäste aus Lambsheim kamen bei ihrem Gastspiel am Sonntag in