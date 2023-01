Die Formkurve zeigt nach oben bei den Oberliga-Basketballer von Eintracht Lambsheim. Fünf Spiele in Folge gewann das Team von Sven Schumacher zuletzt. Am Sonntag (17 Uhr) soll der sechste Sieg beim TuS Herrensohr folgen.

Eigentlich scheint die Auswärtsaufgabe in Saarbrücken, beim TuS Herrensohr, eine leichte für die Eintracht zu sein. Zu Gast beim Tabellenletzten wollen die Verantwortlichen die nächsten zwei Punkte mitnehmen. Im Vorbeigehen werde das aber nicht gelingen, ist Eintracht-Coach Sven Schumacher überzeugt. „Herrensohr darf man nicht unterschätzen. Sie haben sehr häufig knapp verloren. Das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen“, erklärt der Trainer.

Schumacher sieht noch Verbesserungspotenzial

Was für die Eintracht spricht, ist die jüngste Erfolgsgeschichte mit fünf Siegen in Folge. Trotzdem sieht Schumacher da Verbesserungspotenzial. Er ist zwar mit den Ergebnissen sehr zufrieden, aber so richtig glücklich scheint er dennoch nicht zu sein. Das liegt vor allem an der schwachen Trainingsbeteiligung. Bisher ist es oftmals die individuelle Klasse einzelner Spieler, die dazu beiträgt, dass sich „United“ im Aufschwung befindet.

Schumacher ist überzeugt davon, dass wenn mehr seiner Spieler zu den Übungseinheiten kommen, es tabellarisch noch besser aussieht für den Aufsteiger. „Platz fünf ist das Ziel“, macht Schumacher deutlich wohin die Reise gehen soll. Damit der Sprung vielleicht schon am Wochenende gelingt, sind zwei Punkte im Saarland fest eingeplant.