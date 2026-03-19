Vor dem Rewe-Markt in Lambsheim beginnt am Samstag, 21. März, das Stickerstars-Projekt der Eintracht Lambsheim. Der Sportverein hat die Stickerstars GmbH in Berlin damit beauftragt, nach dem berühmten Vorbild der Panini-Alben eine Kollektion von Aufklebern mit 375 Fotos seiner Sportler aus allen Abteilungen sowie Motiven aus der Vereinsgeschichte zu produzieren.

Wer die Sticker kauft, um sie ins dazugehörige Album zu kleben, unterstützt damit ideell die Eintracht. Einen finanziellen Vorteil habe der Verein nicht, heißt es auf Anfrage aus dem Vorstand, es gehe vielmehr um die Identifikation der 750 Mitglieder mit der Eintracht und die Steigerung des Bekanntheitsgrades.

Erhältlich seien die Bilder in den kommenden Wochen im örtlichen Rewe-Markt von Vasfeddin Eren in der Landmundstraße. Ein Päckchen mit fünf Stickern werde einen Euro kosten. Zum Auftakt findet an dem Einkaufsmarkt am Samstag von 10 bis 16 Uhr eine „Kick-off-Party“ statt.