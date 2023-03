Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sieg war wichtig. Die Oberliga-Basketballer feierten am Samstag ihren zweiten Erfolg in Serie. Mit 72:62 (29:35) bezwang das Team von Eintracht-Trainer Sven Schumacher den TG Landsweiler-Reden. Wirklich zufrieden war der Coach dennoch nicht.

„Das Einzige, was an diesem Spiel toll war, war dass wir es gewonnen haben“, sagte Schumacher nach der Begegnung. In diese kam sein Team, das auf Janek Schallert (krank), Dominik Benz (Kniebeschwerden)