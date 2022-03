Basketball-Landesligist Eintracht Lambsheim schreibt mit dem 72:67 (39:30)-Erfolg über den VfL Bad Kreuznach Geschichte. Der Auswärtssieg war der 18. Erfolg im 18. Spiel für das Team von Trainer Sven Schumacher. „Das ist eine Wahnsinnsmannschaft. Was die Jungs geleistet haben, ist nicht hoch genug einzuschätzen“, lobt er das Team. Das hatte in Bad Kreuznach mal wieder einen guten Start, machte es aber erneut spannend. „Wirklich jeder von uns läuft auf dem Zahnfleisch. In sechs Tagen drei Spiele, und wir waren nicht komplett“, so Schumacher. Auch für ihn ist es das erste Mal, dass er als Trainer einen Titel ohne eine einzige Niederlage feiern kann. Für die Basketball-Abteilung gab es am Wochenende doppelten Grund zur Freude: Die Landesliga-Damenmannschaft ist mit Coach Steffen Bär ebenfalls Meister und Aufsteiger.