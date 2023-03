Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Basketballdamen von Eintracht Lambsheim läuft es so richtig gut. Das zu Beginn der Runde neu formierte Team von Trainer Steffen Bär führt nach vier Siegen aus den ersten vier Begegnungen die Tabelle der Landesliga II an. Dass es gleich zu Beginn so gut laufen würde, war ob der Zusammenstellung der Mannschaft nicht garantiert.

Aus Konkurrentinnen ein Team formen. Das war und ist noch immer die Aufgabe von Steffen Bär. Er leitet das erste Damenteam der Eintracht, das aus Spielerinnen besteht, die vor der Saison