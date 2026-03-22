Oberligist Eintracht Lambsheim gelingt im Heimduell mit dem BBV Saarbrücken ein eindrucksvolles Comeback. Ob das aber zum Klassenverbleib reicht?

Die Basketballer der Eintracht Lambsheim haben sich mit einem Ausrufezeichen aus der Oberligasaison verabschiedet. Im letzten Heimspiel gegen den BBV Saarbrücken drehte das Team einen frühen 18-Punkte-Rückstand in einen verdienten 90:76 (42:46)-Sieg. Es ist ein versöhnliches Ende nach einer schwierigen Saison der Umbrüche.

Dabei sah es zunächst wie immer nach einer bitteren Niederlage aus. Wie so oft verschlief das Team das erste Viertel komplett. Saarbrücken drehte auf und zeigte offensiv wie defensiv eine Glanzleistung. Über Rückstände von 0:7 und 4:18 gerieten die Lambsheimer bis zum Ende des ersten Abschnitts mit 12:30 ins Hintertreffen.

Nach Dreier erstmals geführt

Doch wie schon so oft in dieser Saison bewies das Team Nervenstärke. Im zweiten Viertel stabilisierte sich die Defensive, und Punkt um Punkt kämpfte sich die Eintracht heran. Durch mehrere Freiwurfchancen und drei Drei-Punkte-Würfe hintereinander schmolz der Vorsprung der Gäste im Minutentakt. Mit einem 30:16-Lauf in diesen zehn Minuten kämpfte sich die Eintracht bis zur Halbzeitpause auf 42:46 heran.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig zugunsten des Gastgebers. Mit einem schnellen Dreier zum 47:46 übernahm die Eintracht erstmals die Führung. In einem nun offenen Schlagabtausch behielten die Lambsheimer die Oberhand und setzten sich durch eine konzentrierte Teamleistung sowie eine starke Phase kurz vor Ende des Viertels auf 70:61 ab. Zwar verkürzte Saarbrücken noch einmal auf 70:65, doch das Spiel blieb in den Händen des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung im Rücken ging es ins letzte Viertel.

Saison der Umbrüche

Obwohl die Gäste zu Beginn des Schlussabschnitts noch einmal zum 70:70 ausgleichen konnten, behielt die Eintracht kühlen Kopf und antwortete mit einem fulminanten 12:0-Lauf zur 82:70-Vorentscheidung. In der verbleibenden Spielzeit ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen, spielten ihre Angriffe konsequent zu Ende und schraubten das Ergebnis an der Freiwurflinie zum verdienten 90:76-Endstand hoch. Mit diesem Sieg verabschiedet sich die Mannschaft eindrucksvoll in die Sommerpause.

Es ist ein versöhnliches Ende nach einer schwierigen Saison der Umbrüche. Der Sieg zum Abschluss gegen den BBV Saarbrücken entschädigt für eine Spielzeit, die für die Eintracht von Beginn an eine große Herausforderung darstellte. Dass die Mannschaft nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr nun nach sechs Siegen und 16 Niederlagen auf dem elften und damit vorletzten Tabellenplatz rangiert, hat handfeste Gründe.

Potenzial blitzt auf

Ein zentraler Einschnitt war bereits der Trainerwechsel von Ulrike Fleißner zu Kevin Beiko vor Beginn der Runde. Während man zudem im Vorjahr noch aus einer stabilen Rotation heraus agierte, musste Beiko in dieser Spielzeit immer wieder Puzzlespiele bei der Aufstellung betreiben. Die Abgänge der Leistungsträger Benjamin Frisch und Leon Henning hinterließen eine Lücke, die das Team, auch aufgrund der zwischenzeitlichen Verletzungen von Stützen wie Bertram Lind, Tim Butty und Diran Gümüs, nie ganz schließen konnte.

Dennoch zeigte die Mannschaft gerade in den vergangenen Wochen, wozu sie imstande ist. Anstatt sich in das Schicksal des Vorletzten zu ergeben, blitzte immer wieder ihr Potenzial auf. So gewann die Eintracht beispielsweise spektakulär gegen den ehemaligen Tabellenführer TVG Baskets Trier mit 90:78 oder gegen die TSG Heidesheim (68:61) und die VT Zweibrücken (70:66). Dem gegenüber standen bittere Niederlagen wie gegen Illingen (53:74) oder Treis-Karden (69:89), in denen vor allem die defensive Abstimmung und die Tiefe des Kaders ihre Grenzen aufzeigten.

Wer steigt ab, wer steigt auf?

„Die Entwicklung kam etwas zu spät“, bilanzierte Beiko bereits im Laufe der Rückrunde. Dennoch macht das furiose Finale gegen Saarbrücken Hoffnung für die Zukunft: Die Eintracht hat gezeigt, dass sie auch unter größtem Druck zurückkommen kann. Mit diesem positiven Gefühl verabschiedet sich Lambsheim nun in die Sommerpause, um in der nächsten Saison wieder stabilere Leistungen abzurufen. Offen ist allerdings noch, ob der vorletzte Tabellenplatz zum Klassenverbleib reicht. Dies sei davon abhängig, wer aus 1. und 2. Regionalliga absteige und wer aus den drei untergeordneten Landesligen aufsteige, informierte Abteilungsleiter Kristian Vukelic. Weiterer Faktoren seien, ob alle Landesligaaufsteiger überhaupt aufsteigen wollen und ob es Mannschaften gebe, die ihr Oberligateam abmelden, ergänzte er.