Die Eintracht Lambsheim lädt für Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, zum Sommernachtsfest auf ihr Vereinsgelände am Holzacker ein. Am Freitag öffnen die Stände um 17.30 Uhr. Das Fest startet um 18 Uhr mit der Übertragung des EM-Viertelfinales. Danach spielt die Band „Gitarrenkombo Vogelfrei“. Am Samstag gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 14.30 Uhr werden Soccergolf, Schussgeschwindigkeitsmessung, Dosenschießen, Torwandschießen, Schnupperabzeichen, menschlicher Kicker, Vollbandenspielfeld, Basketballstation, Hüpfburg und eine Glitzertattoostation angeboten. Es gibt eine Tombola, deren Erlös zu 100 Prozent der Lambsheimer Sport-, Bildungs- und Kulturstiftung zugutekommt. Ab 19 Uhr findet ein Neun-Meter-Turnier mit Flutlichtfinale statt. Um 20 Uhr legt DJ Karl auf. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.