Mit „Wasted Hymn“ zeigt Mike Planz im Eintanzhaus Mannheim eine knapp einstündige Tanzperformance über Nähe, Wahrnehmung und das Loslassen innerer Bilder. Einfach fesselnd.

Die Zuschauer sitzen auf Kirchenbänken, in zwei Reihen, rechts und links des Tanzbodens. Der ist weiß wie die Leinwand auf der Frontseite. Der Raum wirkt nahezu klinisch, verbirgt nichts, macht jede Bewegung sichtbar. Zu Beginn verharren die Tänzer jedoch liegend und stehend, reglos.

Bewegung entsteht zunächst nur als kaum wahrnehmbare Regung einzelner Körperglieder, als inneres Zucken, das sich langsam nach außen schiebt. Ein Gegenüber erscheint als Schattenriss an der Wand: groß, diffus, ungreifbar. Die Tänzer weichen zurück, gehen allmählich auf Distanz. Fersen am Boden aufgestoßen im Tok-Tok-Stakkato – als habe es Mühe, diesem Schatten zu entkommen.

Projekt in Bamberg entwickelt

Choreograf Mike Planz hat „Wasted Hymn“ im Vorjahr während einer Residenz des Programms „4+Exchange“ im CON Bamberg kooperativ entwickelt mit Kevin Albacando, Sade Mamedova und Mareike Villnow. Die drei Tänzer brachten Aspekte ihrer eigenen Biografien ein – Erfahrungen mit Rollenbildern, Verlust und Trauer. Die persönlichen Ebenen werden rein körperlich verhandelt. Nähe entsteht durch Berührung, Widerstand durch Rückzug, Loslassen durch Stillstand.

Die Schatten lösen sich im Verlauf des Stücks auf. An ihre Stelle treten abtastende Bewegungen, vorsichtige Annäherungen, Momente der Selbstwahrnehmung und Selbstvergewisserung. Der Körper wird zum Prüfstein. Was gehört zu mir? Was brauche ich gerade? Was ist Projektion? Die Bewegung bleibt reduziert, redundant, aber hochpräzise. Kevin Albacando überzeugt mit physisch intensiven Spinning-Parts am Boden, Sade Mamedova und Mareike Villnow mit großer Sensibilität und spannungsvollen Wechseln zwischen Greifen, Fassen, Halten und Loslösen.

Sprache und Bewegung teilen sich Metaphern

Zwei Texte von Catherine Guerin – auf Englisch und Spanisch vorgetragen als Monologe – begleiten das Geschehen. Sie kreisen um Trauerbewältigung und das Loslassen von Selbstbildern. Ein Satz hallt besonders nach: „Was, wenn unser Wunsch, unser Sehnen, nur ein Schatten ist, vor dem wir versuchen zu entkommen?“. Sprache und Bewegung finden hier gemeinsame poetische Metaphern: Loslassen als Stille, als Erstarrung, als Wolkenzug unter offenem Himmel – und innere Wahrnehmung als Schatten, der sich nicht abschütteln lässt.

Die Musik von Kasia Kadlubowska legt sich zurückhaltend unter die Choreografie, verstärkt innere Prozesse, ohne sie zu kommentieren. Dramaturgin Julie Pécard warf von außen ihren Blick auf das Stück, das Nähe und Distanz zugleich erschafft.

Stück über die Arbeit am Inneren

„Wasted Hymn“ ist – anders als der Titel es vermuten lässt – kein „vergeblicher Lobgesang“, keine „verschwendete Hymne“; es ist ein konzentriertes Tanzstück über Nähe, Wahrnehmung und die Arbeit am Inneren. In klaren Bildern und mit intensivem physischem Einsatz verbindet der Mannheimer Choreograf Mike Planz seit 2019 urbanen Tanz mit zeitgenössischen Elementen. Auch sein neues Stück machte den Körper zum Resonanzraum für Spannung, Erinnerung, Übergang. Das Ensemble zeigte in Bewegung, Text und Ton wie persönlich Biografisches zu einer allgemein verständlichen, poetischen Tanzsprache werden kann.

Als das Licht langsam verlöscht, die Deckenscheinwerfer noch nachglimmen, steht Stille im Raum. Das Premierenpublikum hält ergriffen den Atem an. Der Applaus kommt zögerlich und bleibt anhaltend. Und draußen im Foyer ploppen die Sektkorken. Die Premierenfeier – improvisierte Stehparty – hat Gelegenheit zum Austausch mit den Künstlern über das Gesehene geboten.