Der Stadtrat hat sich „uneingeschränkt“ zur Stadtklinik und ihren Beschäftigten bekannt. Das Krankenhaus sei ein „unverzichtbarer Eckpfeiler der Gesundheitsversorgung“, heißt es in der Resolution. Betont wird darin auch die Investitionsbereitschaft der Stadt: für einen Anbau und die geplante Großküche.

„Die Veränderung der Kliniklandschaft, die Corona-Krise und interne Probleme machen der Stadtklinik Frankenthal stark zu schaffen“, heißt es in der Begründung des Antrags zum Thema, den CDU-, FDP- und FWG-Fraktion gemeinsam vorgelegt hatten. Mit dem Sammelbegriff „interne Probleme“ beziehen sich die Antragsteller auf laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen Klinik-Verantwortliche, die Kündigung des früheren Verwaltungsdirektors und die „Freistellung“ seines Amtsnachfolgers Ende Juni nach nicht einmal drei Monaten Tätigkeit in Frankenthal.

Als Resolutionstext hatten die drei Fraktionen lediglich einen Satz vorgeschlagen: „Die Fraktionen des Stadtrates Frankenthal bekennen hiermit, dass sie uneingeschränkt zur Stadtklinik Frankenthal und den Beschäftigten stehen.“ Das könne man mittragen, signalisierte die SPD-Fraktion. Aber diese Feststellung allein sei „sehr deklamatorisch“, merkte Dieter Schiffmann für die Fraktion an. „Dafür kann sich niemand was kaufen.“

SPD ergänzt zwei Punkte

Um das Ganze konkreter zu machen, hatten die Sozialdemokraten daher einen Änderungsantrag vorgelegt. Er greift die Ursprungsresolution auf, ergänzt sie aber um zwei weitere Punkte: „Die Stadtklinik Frankenthal in städtischer Trägerschaft“, so heißt es darin, „ist als Haus der Grund- und Regelversorgung ein unverzichtbarer Eckpfeiler der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung der Menschen in Frankenthal und Umgebung.“ Dritter Punkt: „Mit seinen jüngsten Entscheidungen für ein großes Investitionsprogramm – Erweiterungsbau, Sanierung/Modernisierung des Bestandes, Neubau einer Tagesklinik in Limburgerhof und Neubau einer Großküche unter wesentlicher finanzieller Mitbeteiligung der Stadt – hat der Stadtrat deshalb bereits Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.“

Mit einem Klinik-Investitionsprogramm im Umfang von rund 80 Millionen Euro habe die Stadt ein wichtiges Signal gegeben, unterstrich Schiffmann. „Mit diesen Entscheidungen gestalten wir die Zukunft.“ Sich auch per Resolution hinter die Klinik und ihre Beschäftigten zustellen, sei ebenfalls ein wichtiges Zeichen, meinte der SPD-Sprecher. Denn die Ereignisse der letzten Monate und die vielen Prüfer, die durchs Haus gezogen seien, hätten bei den Beschäftigten „gewaltige Verunsicherung“ ausgelöst.

Fraktionen sind sich einig

„Der Stadtrat hat sich geschlossen hinter die Stadtklinik zu stellen“, sagte AfD-Fraktionschef Hartmut Trapp. Er plädierte für die Annahme des CDU-/FDP-/FWG-Antrags. Diesen trage seine Fraktion bewusst mit, erklärte Jesko Piana für die Freien Wähler. „Wir wollen ein klares Ja für die Stadtklinik.“ Uneingeschränkt zum Krankenhaus und seinem Personal bekannte sich auch Gerhard Bruder, Sprecher der Fraktion Grüne/Offene Liste. Es sei wichtig, dass das Haus in kommunaler Trägerschaft bleibe. Der SPD-Antrag sei konkreter; daher stimme man diesem zu. Ein „starkes Signal für die Mitarbeiter“ wünschte sich Thomas Börstler (FDP) – und unterstrich, dass die Liberalen „nicht immer für Privatisierung“ seien. Allen vorgetragenen Argumenten könne man zustimmen, sagte Darleen Wagner für die Fraktion Die Linke.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) bedankte sich für das mit diesen Beiträgen verbundene „starke Signal“. Es zeige, „dass der Rat vollständig hinter der Klinik steht“. Dieses „kraftvolle Bekenntnis“ sei gerade in der aktuell schwierigen Zeit wichtig. Hebich: „In der Klinik liegen zum Teil die Nerven blank.“ Dabei gebe es dort immer noch sehr viel Potenzial. Gerade während der kritischen letzten Monate im Zeichen der Corona-Pandemie habe die Klinik „gezeigt, was in ihr steckt“, und „sehr gute Arbeit geleistet“.

Lob für Leistung

Daran knüpfte die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert an: Man könne kaum ermessen, was die Beschäftigten der Klinik zuletzt alles an Zusatzleistungen erbracht hätten. „Nicht einfach“ seien die laufenden Aufklärungsprozesse. Mit dem, was SPD-Sprecher Schiffmann gesagt habe, könne auch ihre Fraktion „gut leben“, erklärte Bindert. Es gehe dabei um wichtige Ergänzungen. Martin Hebich stellte den „weitergehenden Antrag“ zur Abstimmung – den der SPD. Alle Ratsmitglieder stimmten mit Ja, und auch der OB stimmte zu.