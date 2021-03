„Mit Cubetto & Blue-Bot Geschichten entdecken“ ist eine digitale Fortbildung überschrieben, die die Stadtbücherei Frankenthal am Donnerstag, 11. März, von 14.30 bis 16 Uhr anbietet. Angesprochen sind vor allem Erzieher, Lehrer sowie pädagogische Fachkräfte.

Medienpädagogin Dorle Voigt gibt laut Veranstalter dabei Einblicke, wie man bereits Vorschul- und jungen Grundschulkindern die Grundprinzipien des Programmierens vermittelt und welche Lernziele beim Spiel mit Lernrobotern gefördert werden können. Im Online-Seminar werden die Lernroboter Cubetto und Blue-Bot anhand von Lernszenarien für den pädagogischen Einsatz mit Vorschulkindern sowie Erst- und Zweitklässlern vorgestellt. Außerdem werden Methoden zur Vermittlung von Grundprinzipien der Programmierung erprobt.

Auf diesem Seminar aufbauend, bietet die Stadtbücherei nach eigenen Angaben ab 15. März einen Cubetto sowie sechs Blue-Bots und das dazugehörige pädagogische Begleitmaterial zur Ausleihe an. Nutzen sollen das vor allem Kitas und Grundschulen. Der Inhalt der Ausleihkisten und was man damit machen kann, sind Themen des Online-Seminars.

Auch Calliope und Makey Makey verfügbar

Darüber hinaus können sechs weitere Blue-Bots auch von Einzelpersonen ausgeliehen werden, teilt die Stadtbücherei mit. „Neben den Blue-Bots, die einen guten Einstieg in das Programmieren für Kinder ab fünf Jahren bieten, können in der Stadtbücherei auch der Minicontroller Calliope und der Bausatz Makey Makey ausgeliehen werden“, wird Medienpädagogin Dorle Voigt in der Pressemitteilung der Stadtbücherei zitiert. Calliope und Makey Makey eigneten sich für den Einstieg ins Programmieren und Basteln für Kinder ab neun Jahren.

Möglich gemacht haben diese neuen Angebote Spenden des Fördervereins der Stadtbücherei im Rahmen der Code-Week-Aktionen im Oktober 2020. Hinzu kamen noch Landesmittel als Teil der Digitaloffensive des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz.

