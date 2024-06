Hunderte Helfer sind seit dem Wochenende im Einsatz, um den Rheindamm bei Frankenthal zu schützen. Im Interview mit Sonja Weiher erläutert Einsatzleiter Frank Böhmer von der Feuerwehr die aktuelle Lage und erklärt, welche Katastrophenschutzpläne im Hintergrund laufen.

Seit Ende vergangener Woche rüsten sich auch in Frankenthal Katastrophenschützer für ein mögliches Hochwasser. Was läuft in einer solchen Situation im Hintergrund konkret ab?

Für