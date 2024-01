Gehörlosen und hörgeschädigten Menschen einen Zugang zu in allen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Lebens zu ermöglichen: Dafür setzt sich der Frankenthaler Kurt Stübiger seit mehr als 50 Jahren ehrenamtlich ein. Am Dienstag wurde der ehemalige Vorstand des Landesverbands der Gehörlosen in Mainz mit der Landesverdienstmedaille geehrt.

Als Verbandsvorstand sei Kurt Stübiger maßgeblich an der Planung und dem Bau des Kommunikationszentrums für Gehörlose in der Carl-Spitzweg-Straße in Frankenthal beteiligt gewesen. Auch auf Landesebene sei der 79-Jährige als Mitglied des Landesteilhabebeirats ein wichtiger Impulsgeber zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gewesen, heißt es in der Pressemitteilung des Sozialministeriums. Stübiger war seit 2001 ehrenamtlich im Vorstand des Landesverbands der Gehörlosen tätig, zunächst von 2001 bis 2008 als Beisitzer, von 2008 bis zu seinem Ausscheiden 2021 als Vorsitzender. Zuvor engagierte der Frankenthaler sich 16 Jahre lang als Vorsitzender des Gehörlosen-Sportclubs 1966. Von 2012 bis 2021 war er Mitglied im Landesteilhabebeirat und brachte sich in verschiedenen Arbeitsgruppen ein. Die Stadt Frankenthal hat Stübiger für sein Engagement 2023 die Ehrenanstecknadel verliehen.

Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) sprach in der Feierstunde als Vertreter von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von einem „außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagement“. Die Verdienstmedaille des Landes wird als Zeichen der Anerkennung und Würdigung besonderer ehrenamtlicher Verdienste um Gesellschaft und Mitmenschen von der Ministerpräsidentin verliehen.