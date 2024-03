Trost nach einem Trauerfall, Besuch im Pflegeheim: Was die Ökumenische Sozialstation Frankenthal unter dem etwas sperrigen Begriff „psychosoziale Unterstützung“ für ältere Menschen anbietet, ist Hilfe im Alltag, die es so oft nicht gibt. Land und Bürgerstiftung bezuschussen das Projekt mit rund 120.000 Euro.

Mit dem Projekt der Sozialstation werden die Bedürfnisse älterer und pflegebedürftiger Menschen sowie ihrer Angehörigen jenseits bereits bestehender Angebote und Leistungen in den Blick genommen und Wege aus der Einsamkeit aufgezeigt, heißt es in einer Mitteilung des Sozialministeriums. Die Mitarbeiter der Sozialstation begleiten Seniorinnen und Senioren im Trauerfall, besuchen Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen, geben alltagspraktische Unterstützung während eines Krankenhausaufenthalts und vermitteln bei innerfamiliären Konflikten. Das Land bezuschusst die Arbeit mit 96.000 Euro, von der kommunalen Bürgerstiftung Frankenthal gibt es weitere 25.000 Euro. Die Förderung sichere außerdem das Angebot von Bewegungsgruppen, in denen geschulte Bewegungsbegleiter dazu animieren, außer Haus und in der Gemeinschaft körperlich aktiv zu bleiben. Schließlich werde noch die Informationsarbeit rund um die Themen „Älter werden“ und „Pflegebedürftigkeit“ unterstützt.

„Innovative Ideen zur Teilhabe“

„Einsamkeit ist eine der größten Herausforderungen für einen Sozialstaat, der soziale Härten nicht nur ausgleichen und kompensieren, sondern Menschen zu einem gelingenden Leben verhelfen möchte“, wird Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) nach einem Besuch am Mittwoch in der Sozialstation zitiert. Trotz vielfältiger Leistungsansprüche gebe es in manchen Lebenslagen, etwa drohender oder eingetretener Pflegebedürftigkeit, Angebotslücken. „Das Projekt der Ökumenischen Sozialstation schließt einen Teil dieser offenen Flanken“, betont Schweitzer. Die psychosoziale Begleitung von älteren Menschen der Sozialstation Frankenthal ergänze weitere Initiativen der Landesregierung zur Bekämpfung von Einsamkeit, etwa das Angebot Gemeindeschwester plus. „Projekte im Sozialraum und gemeinsames Handeln leben von innovativen und zukunftsgerichteten Ideen wie dem Projekt der Ökumenischen Sozialstation zur Teilhabe von älteren, kranken und pflegebedürftigen Menschen“, sagt der Frankenthaler Sozialdezernent Bernd Leidig (SPD). Er freue sich deshalb, dass sich auch die Bürgerstiftung der Stadt an der Förderung des Projektes beteiligt.