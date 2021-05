Wer neue Kleidung oder einen Kochtopf braucht, kann beides ab Freitag in Frankenthal wieder kaufen. Allerdings muss dafür vorab ein Termin vereinbart werden. Kunden müssen außerdem einen negativen Coronatest vorlegen.

Grund für die Lockerung ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Mit einem Inzidenzwert von 104,6 am Mittwoch lag Frankenthal fünf Werktage lang in Folge unter dem Schwellenwert von 150. Damit darf der Handel laut Stadtverwaltung entsprechend des Infektionsschutzgesetzes ab Freitag, 7. Mai, wieder Terminshopping anbieten. Dabei ist der Zutritt nur einzelnen Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung und für einen begrenzten Zeitraum gestattet. Pro 40 Quadratmeter darf ein Kunde bedient werden. Kunden müssen ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf und beim Einkauf eine medizinische Maske tragen. Die Kontaktdatenerfassung bleibt ebenfalls Pflicht. Darüber hinaus dürfen Geschäfte keine Waren verkaufen, die über das übliche Sortiment hinausgehen.

Schulen seit Mittwoch im Wechselunterricht

In Frankenthal mussten ab dem 26. April viele Händler ihre Geschäfte schließen und durften nur noch „Click & Collect“ – also Abholung vor Ort – anbieten. Die „Bundesnotbremse“ sieht diesen Schritt vor, wenn der Inzidenzwert von 150 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist. Die Rücknahme ist erst wieder möglich, wenn diese Grenze an fünf Werktagen in Folge unterschritten wird. Sonn- und Feiertage werden bei Unterschreitung nicht mitgezählt.

Bereits seit Mittwoch, 5. Mai, sind Schulen wieder für den Wechselunterricht geöffnet und Kindertagesstätten zurück im Regelbetrieb. Hier war die Unterschreitung des Schwellenwerts von 165 maßgeblich. Eine Liste der RKI-Inzidenzwerte, die Grundlage der Öffnungen und Schließungen sind, wird unter www.corona-frankenthal.de veröffentlicht.