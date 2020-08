Mit dem Wormser Einkaufsgutschein Drachengold kann ab sofort auch im Globus-Markt in Bobenheim-Roxheim bezahlt werden. „Wormser Kunden machen einen wichtigen Teil unserer Stammkundschaft aus“, erläutert Marktleiter Carsten Karger. Der Globus-Markt sei derzeit die südlichste Annahmestelle der Drachengold-Gutscheine, teilt der Wormser Stadtmarketingverein mit. Der Globus-Markt, die Gemeinde Bobenheim-Roxheim und deren Bürgermeister Michael Müller (SPD) sind Mitglied beim Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms.

Wie der Verein weiter berichtet, wurde nun auch der letzte Papiergutschein im Wert von 20 Euro auf das aktuelle Scheckkartenformat umgestellt. Auf der Vorderseite grüßt zum Reichstagsjubiläum 2021 Reformator Martin Luther. Mit dem Nibelungenturm (zehn Euro), dem Hagendenkmal (22 Euro) und dem Dom (25 Euro) sind auf den Gutscheinen weitere Wormser Wahrzeichen abgebildet.

Mehr als 100 Geschäfte machen mit

Die Gutscheine, die zur Kaufkraftbindung in der Region Worms beitragen sollen, können in mehr als 100 Geschäften eingelöst werden. Sie sind beim Stadtmarketingverein (Rathenaustraße 20) sowie in der Kunsthandlung Steuer (Kämmererstraße 41), bei Optik Meurer (Marktplatz 29), ELT Point Knies (Am Gallborn 6) und Papier Klingler (Alzeyer Straße 198) erhältlich und können auch per E-Mail an info@worms-marketing.de bestellt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.worms-marketing.de.