Die Einhorn-Apotheke am Rathausplatz gibt es bereits seit 450 Jahren. Dieses seltene Jubiläum sowie die Neueröffnung nach grundlegender Innen- und Außenrenovierung des Gebäudes werden mit einer Aktionswoche vom 21. bis 26. Oktober gefeiert. Dafür hat Apothekerin Angela Renkert ein ebenso interessantes wie informatives Jubiläumsprogramm zusammengestellt. So besteht unter anderem die Möglichkeit, den Blutzucker, das Cholesterin und die Harnsäure bestimmen zu lassen. Das Präventionscenter Dannenfels analysiert mittels Bioscan wichtige Gesundheitsparameter, zudem gibt es eine Hautberatung und einen Tag der Polyneuropathie, bei dem es um Erkrankungen des peripheren Nervensystems geht. Für Wunschtermine empfiehlt Renkert eine rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 06233 27334. Zum Auftakt wird Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Montag, 21. Oktober, 15 Uhr, das neue Maskottchen der Einhorn-Apotheke enthüllen.