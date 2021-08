In der Nacht zum Sonntag ist in Laumersheim in der Großkarlbacher Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden, ohne dass die Bewohner es merkten. Nach einem Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, stiegen die Unbekannten laut Polizei wohl durch ein Kellerfenster ein. Im Erdgeschoss seien Küche, Wohnzimmer und Arbeitszimmer durchsucht und aus einer Geldbörse circa 500 Euro gestohlen worden.