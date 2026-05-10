Thomas Hartmann von der TU Dortmund leitet ein Studienprojekt in Dirmstein. Mit Waltraud Werdelis hat er über Bau-Turbo, Donut-Effekt und Eigenheim-Ideologie gesprochen.

Herr Professor Hartmann, Sie waren im März mit Studierenden der Technischen Universität (TU) Dortmund in Dirmstein. Sie wollen den „Donut-Effekt“ in der Pfalz untersuchen, also das Phänomen des wachsenden Rings von Eigenheimen rund um einen Ortskern mit Leerständen. Wie haben die angehenden Raumplanerinnen und Raumplaner die fünf Tage im Leiningerland erlebt?

Sie waren überwältigt von der Gastfreundschaft und Offenheit der Dirmsteiner, deshalb möchten sie ihren Abschlussbericht zum Ende des Sommersemesters in Dirmstein vorstellen und nicht wie üblich an der Uni. Das wird am 18. Juli stattfinden.

Die Studierenden haben viele Daten erhoben und viele Interviews geführt. Gibt es schon erste Erkenntnisse?

Eine wichtige Erkenntnis ist die unterschiedliche Wahrnehmung. Es gab Interviewpartner, die erst beim Dorfrundgang die vielen ungenutzten Immobilien bemerkt haben, und solche, die die Leerstände und den Donut-Effekt schon länger sehr kritisch sehen. Und man kann, glaube ich, bereits sagen, dass es einen soziologischen Unterschied gibt zwischen den Neuzugezogenen und den Bewohnern des alten Ortskerns. Es dauert seine Zeit, bis sich die am Ortsrand Wohnenden ins Dorfleben einbringen und integrieren. Der Donut-Effekt bringt demnach eine recht große soziale Herausforderung mit sich. Eine weitere Beobachtung, die man mal näher ergründen sollte: Im Verhältnis zwischen der Gemeinde als politischer Entscheiderin und der Verbandsgemeinde als Exekutive gibt es ein Gefälle, ein Ungleichgewicht. Die Bürger erwarten von ihren gewählten örtlichen Vertretern, dass Entscheidungen umgesetzt und Ideen verwirklicht werden, aber diese stoßen dann in den Verwaltungsrealitäten an Grenzen.

»Die Ideologie des Eigenheims tut Dörfern wie Dirmstein nicht gut«, sagt Dozent Thomas Hartmann. Foto: Claudia Friedrich/oho

Können Sie das etwas konkreter erläutern?

Kommunalverwaltungen haben in der Regel viel Erfahrung im Planen von Baugebieten, haben aber eher weniger Möglichkeiten im Umgang mit Leerständen. So wurden in der Vergangenheit eher neue Siedlungsbereiche erschlossen als Lücken im Innenbereich geschlossen. Das mag an dem in Deutschland stark geschützten Eigentumsrecht liegen. Wer seine Immobilie ungenutzt lassen oder gar dem Verfall preisgeben will, wird von den Kommunen meistens nicht behelligt, obwohl Leerstände auf Kosten des Gemeinwohls gehen. Die Politik bräuchte hier mehr Hilfe für innovative Lösungen und Verwaltungen mehr Hilfe zum Umgang mit Eigentum.

Aktuell sammeln Kommunen und Baubehörden in der Pfalz Erfahrungen mit dem Bau-Turbo. So wird die befristete Änderung des Baugesetzbuchs (BauGB) genannt, die Genehmigungen für Wohnbauprojekte beschleunigen soll. Was halten Sie von dem Gesetz? Wird es den Donut-Effekt verstärken oder abschwächen?

Kernstück dieser Deregulierung mittels Bau-Turbo ist Paragraf 246e BauGB, der eine weitgehende Abweichung von den Vorschriften des Baurechts im Außenbereich erlaubt. Gleichzeitig beinhaltet das neue Gesetz Erleichterungen für Abweichungen von Bebauungsplänen sowie im Innenbereich. Die Regel für den Außenbereich begünstigt den Donut-Effekt, die beiden Regeln für die bebaute Ortslage können helfen, ihn zu verringern.

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Kritiker befürchten, dass spekulative Investoren mithilfe der Sonderregelung die Bodenpreise weiter anheizen und dass eher Eigenheime für Vermögende als günstige Mietwohnungen gebaut werden. Obwohl der notwendige Wohnraum durch Geschossbau und nicht durch den Bau von Einfamilienhäusern geschaffen werde. Stimmen Sie dem zu?

Ja, der Bau-Turbo ist im Grunde ein Eigenheim-Turbo, und das Einfamilienhaus ist die ineffizienteste Form des Wohnens. Der Vorschlag, die Sonderregelung auf Neubauten mit mindestens sechs Wohneinheiten zu beschränken, wurde aber aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Dörfern wie Dirmstein tut diese Ideologie des Eigenheims nicht gut. Und was die Investoren betrifft: Die wildeste Variante des Bau-Turbos wäre es, wenn ein Entwickler Agrarflächen im Anschluss an die bestehende Wohnbebauung kauft und von der Gemeinde alles erlaubt bekommt, was er dort bauen will. Die Gemeinde könnte aber auch sagen: Lieber betreiben wir eine aktive Bodenpolitik. Verwaltung und Politik müssen sich also proaktiv auf den Bau-Turbo vorbereiten.

Was bedeutet das?

Die Gemeinde könnte Äcker kaufen, sie in Bauland verwandeln und dieses selbst nach ihren Vorstellungen entwickeln. Den Planungsmehrwert, der dabei entsteht, steckt sie in eigene Projekte der Innenentwicklung. In Dirmstein zum Beispiel wäre es städtebaulich durchaus sinnvoll, am Standort der geplanten neuen Kita am Sportplatz auch noch Wohnungen zu bauen.

Bei dem Vorschlag werden Sie vom Gemeinderat hören: Dazu fehlt uns das Geld.

Ich argumentiere umgekehrt: Die Gemeinde hat kein Geld, weil sie keine aktive Bodenpolitik betreibt.

Und was ist mit dem Donut-Effekt? Den vermindert eine Kommune ja nicht, indem sie an den Rändern weiter Bauland erschließt.

Nein, aber sie schöpft wenigstens selbst den Mehrwert ab und kann mit dem Geld den Ortskern stärken. Wichtig ist auf jeden Fall und besonders beim Bau-Turbo, dass Städte und Gemeinden ihr Faustpfand, das Baurecht, nicht einfach so aus der Hand geben. Sie sollten gegenüber demjenigen, der Baurecht haben möchte, Bedingungen stellen und sie in einem städtebaulichen Vertrag festhalten. Hier denke ich nicht nur an Bauträger, sondern auch an diejenigen, deren Ackerland durch einen Bebauungsplan der Gemeinde zigfach im Wert steigt. Die Bürger könnten ihren Gemeinderat zu Recht fragen: Wieso verschenkt ihr diesen Mehrwert einfach an die Grundeigentümer? Wieso kriegt die Allgemeinheit davon nichts ab? Dabei ist das Prinzip „sozialgerechte Bodennutzung“ ja in Paragraf 1 des Baugesetzbuchs verankert. In den Niederlanden ist das Standard, und Städte wie München, Ulm oder Freiburg wenden das Instrument der sozialgerechten Bodennutzung schon länger an, um planungsbegünstigte Eigentümer an den Kosten und Lasten, etwa der sozialen Infrastruktur, zu beteiligen.

Sie sprechen erneut das Thema Eigentum an. Wie kann man einem Hausbesitzer beikommen, der sein möglicherweise auch noch unter Denkmalschutz stehendes Anwesen im historischen Ortskern partout nicht nutzen will und es lieber auf Jahre und Jahrzehnte leer stehen lässt?

Es braucht hier grundsätzlich mehr Mut in der Betrachtung von Eigentum. Die Fragen lauten: Wie weit soll der Schutz des Eigentums gehen? Darf jemand sein Gebäude einfach verfallen lassen und damit der gesamten Dorfgemeinschaft schaden? Welche Institutionen arbeiten dagegen, dass Leerstände beseitigt werden? In Dirmstein beispielsweise ist der Denkmalschutz eine ganz große Hürde. Aber es geht auch darum, als Kommune die Beißhemmung gegenüber Eigentümern zu verlieren. Viele Kommunen trauen sich ja noch nicht einmal, eine Vorkaufsrechtsatzung zu beschließen.

Zur Person

Thomas Hartmann (46) stammt aus Kindenheim im Leiningerland und ist seit 2021 Professor an der Technischen Universität Dortmund. Dort ist er Inhaber des bundesweit einzigen Lehrstuhls Bodenpolitik. Er beschäftigt sich unter anderem mit Strategien zum Umgang mit knappem Boden, insbesondere im Spannungsfeld von Wohnungsnot und Flächensparen.

