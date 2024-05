Mit Europa und den Europawahlen am 9. Juni befasst sich das Lerncafé in dem Format „Einfach Politik“ am 8. Mai um 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße 35. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmer können ihre Fragen einbringen und zusammen Antworten erarbeiten, heißt es in der Ankündigung. Laptops, Tablets oder Smartphones können mitgebracht werden, im Mehrgenerationenhaus gibt es freies WLAN. Bei Bedarf könne das Thema in den Folgewochen vertieft werden. Fragen zu der Veranstaltung beantwortet Horst Roos vom Lerncafé per E-Mail an kontakt@lerncafe-ft.de oder unter Telefon 0177 7190619. Das Format „Einfach Politik“ geht auf die Bundeszentrale für politische Bildung zurück. Das Frankenthaler Lerncafé ist eines von vierunddreißig Lerncafés in Rheinland-Pfalz. Es gehört zum Grundbildungsnetz des Landes (www.grubinetz.de) und wird von der Europäischen Union mitfinanziert.