4100 Gramm Glück, verteilt auf 54 Zentimeter: Das Frankenthaler Neujahrsbaby 2023 heißt Emil Schwarz. Er ist am 1. Januar um 0.54 Uhr in der Stadtklinik zur Welt gekommen.

Ursprünglich war der Geburtstermin auf 4. Januar berechnet, doch der kleine Emil hatte anderes im Sinn und bescherte seiner Mutter Elisa Schwarz bereits am 30. Dezember die ersten Wehen, ehe er dann nach 28 Stunden schließlich per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickte. Die Nabelschnur, die sich um den Hals des Ungeborenen gelegt habe, habe den Eingriff nötig gemacht, berichtet sie.

In der Stadtklinik fühlt sich die junge Familie gut aufgehoben: „Das Team ist grandios“, berichten Elisa Schwarz (35) und Ehemann Benjamin Schwarz-Baumann (30). „Die machen hier einen Wahnsinnsjob.“ Rund um die Geburt habe man eine Eins-zu-eins-Betreuung genossen. Schwestern, Hebamme und das Team um Oberarzt Christian Reffert hätten sich prima gekümmert.

Zwei Kurse absolviert

„Die Geburt war ein durchweg schönes Erlebnis“, sagt die junge Mutter, die gleich zwei Geburtsvorbereitungskurse online und in Präsenz absolviert hatte und von Ehemann Benjamin tatkräftig unterstützt wurde. In der Stadtklinik zu entbinden, sei „ein Heimspiel“ gewesen, weil bereits ihre Geschwister hier zur Welt gekommen seien.

Für die Eltern, die beide per Homeoffice als SAP-Berater in der Lagerverwaltung und im Personalwesen tätig sind, ist Wunschkind Emil das erste, soll aber nicht das letzte Kind bleiben. Die Schwangerschaft sei in ein Schicksalsjahr der Familie gefallen, berichten die beiden: Die Krebsdiagnose ihrer Mutter, der verstorbenen Kommunalpolitikerin Doris Schwarz (CDU), habe ihnen im Herbst 2021 bewusstgemacht, wie kurz das Leben sein kann – und sie hätten sich bewusst für Kinder entschieden.

Promillefrei angestoßen

Dann ging alles Schlag auf Schlag: Im Januar 2022 machte Freund Benjamin seiner Elisa einen Antrag, es wurde Verlobung gefeiert und im Juli geheiratet. Kaum zurück aus den Flitterwochen, verstarb Schwarz’ Mutter Ende August. Das junge Paar zog um von Mannheim nach Weisenheim am Sand, und Benjamin Schwarz-Baumann wechselte auch noch die Arbeitsstelle. Viel auf einmal für das Paar, das im zu Ende gehenden Jahr nur noch einen Wunsch hatte: „Unser Kind soll ein eigenes Jahr bekommen“. Gesagt, getan: Emil kam als Neujahrsbaby zur Welt und bescherte seinen Eltern damit den wohl schönsten Grund, mit promillefreiem Sekt im Kreißsaal anzustoßen.