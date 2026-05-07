An „Radiogeschichte(n) aus Mannheim und der Pfalz“ erinnerte der verdiente Hörfunk- und TV-Journalist Eberhard Reuß am Mittwoch im Marchivum.

„Achtung, Achtung! Wir machen Ihnen davon die Mitteilung, dass am heutigen Tag der Unterhaltungsrundfunkdienst die Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt“, hieß es etwas ungelenk in Berlin, als 1923, vor nunmehr über 100 Jahren, das Radiozeitalter in Deutschland begann. Bereits im Jahr darauf, weiß Eberhard Reuß zu berichten, wurde in Mannheim ein „Radioklub zur Pflege des Unterhaltungsrundfunks“ gegründet.

Dem alten „Dampfradio“, vielleicht nicht dem ganz so alten, doch jedenfalls jenem zurückliegender Jahrzehnte, gilt bei der gut besuchten Veranstaltung im Marchivum deutlich vernehmbar Reuß’ Zuneigung. Fast 40 Jahre lang war der 68-Jährige studierte Historiker selbst Moderator, Autor, Hörfunk- und Fernsehjournalist zuerst beim SDR, dem 1998 abgewickelten Süddeutschen Rundfunk, dann beim SWR und in der ARD.

„Radio von heute erkennt man daran, dass geduzt wird“, vermittelt der Pensionär Kulturgeschichte und gibt gleich ein Beispiel, wie austauschbar sich das anhört: „Wie geht’s euch? Gut geht’s euch! Und damit es euch gut geht, spielen wir nur die größten Hits aller Zeiten. Nach drei Titeln hören wir uns wieder ...“ Geradezu wie ein Mantra klinge es dabei aus den Chefetagen der Sendeanstalten: „Regionalität ist unser Kerngeschäft.“ Dabei spiegele sich diese „regionale Kernenergie“, formuliert Reuß gewitzt, heute alleine in kurzen Nachrichtenhäppchen, dem Wetterbericht oder den Verkehrsmeldungen, in denen die Kurpfalz mit der A5 und A6, der A656 und A659 repräsentiert sei. „Da sind wir daheim“, wie der Slogan von Radio SWR4 verspricht, auf der Autobahn also. Daneben fänden sich nur bei Unglücken und Unfällen, in Tiergeschichten oder in der Fußballberichterstattung noch vereinzelt regionale Spurenelemente im Gesamtprogramm.

Dass das früher einmal anders war und die Kurpfalz durchaus eine gewisse Rolle in der Entwicklung des Hör- und des Rundfunks einnahm, belegt Reuß eindrücklich auch in seiner SWR-Fernsehdokumentation „Radio aktiv – 100 Jahre Rundfunk“, die auch auf Youtube zu finden ist. Sie führt nicht zuletzt ins Marchivum selbst und ins Mannheimer Technoseum, das mit umfangreichen Beständen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv und des SWR über eine der bedeutendsten Sammlungen zur Geschichte von Radio und Fernsehen in Deutschland verfügt.

Mannheim und der Hörfunk, führt Reuß aus, das sei zu Beginn ein recht schwieriges Kapitel gewesen. Bei der Auswahl der Senderstandorte und damit der Funkhäuser ging man von den Ballungszentren aus, wo sich die für das Rundfunkwesen zuständige Deutsche Reichspost die meisten „Empfänger“ oder Hörer versprach. In Südwestdeutschland fiel die Wahl auf Stuttgart, bis die zuständige Süddeutsche Rundfunk AG Mannheim und Karlsruhe jeweils einen Aufnahmeraum gewährte. In der Lanz-Villa, dem Telegrafenamt in der Mannheimer Oststadt, wurde daraufhin eine sogenannte „Besprechungsstelle“, will heißen: ein Außenstudio, eingerichtet. Die erste Versuchssendung von hier eröffnete 1926 mit dem fünf Jahre darauf in Ludwigshafen verstorbenen Dichter Hanns Glückstein und Pfälzer Mundart.

Mitte der 1930er Jahre wurde in der Ludwigshafener BASF das Magnet-Tonband entwickelt, mit dem 1936 im Feierabendhaus die erste Aufnahme, ein Konzert mit dem London Philharmonic Orchestra unter Leitung von Sir Thomas Beecham, gelang. Der Vorteil war, dass das Tonband geschnitten werden konnte, was bei der vorher gebräuchlichen Schallplatte natürlich nicht möglich war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Herrschaft der Nazis, unter der das Radio als Propagandainstrument diente, hieß die Lehre aus der Diktatur: unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach dem Vorbild der britischen BBC. Die erste große, bundesweite Live-Übertragung kam 1950 aus Mannheim vom Boxkampf zwischen Jersey Joe Walcott und Hein Ten Hoff, bevor sich Anfang der 1960er Jahre das Fernsehen beim Publikum durchzusetzen begann und dem Radio lange vor dem Internet, vor Apps, Podcasts oder abrufbaren Mediatheken ernsthafte Konkurrenz machte.

Der Hörfunk stellte sich damals auf die neue Situation ein, indem er den Schwerpunkt seines Programms vom Abend auf den Tag verlegte. Unterhaltung nahm immer mehr Raum ein, die in den Anstalten von Jahr zu Jahr intensiver gepflegt wurde, später ergänzt um den öffentlich-rechtlichen Jugendfunk für die Baby-Boomer. 1971 kam die 500. Ausgabe der „Schlagerbox“ des SWF3-„Pop Shops“ aus Ludwigshafen. Im selben Jahr konnte sich die BASF eine Exklusiv-Lizenz für die Herstellung von Chromdioxid sichern und die Musik aus dem Radio zu Hause auf Kassetten aufgenommen werden. Heute jedoch, beklagt Reuß, laufe auf fast Wellen „vom Selben das Gleiche“. Etwas festzuhalten, lohne gar nicht mehr, und sowieso finde sich alles im Internet. „Radio war mal groß, jetzt macht es sich klein“, so sein Fazit, und es werde zudem klein gespart. Es muss sich neu erfinden, um wieder Gehör zu finden.