Seit fast drei Monaten ist Andreas Lang nun stellvertretender Leiter der Lokalredaktion. Zeit für einen ersten Blick zurück.

Aus gegebenem Anlass blicken wir diesmal nicht auf die letzte Ferienwoche zurück und philosophieren über die Wehmut, die sich nach sechs Wochen liebgewonnener Entschleunigung einstellt. Stattdessen erstreckt sich dieser Rückblick diesmal über einen längeren Zeitraum: die gut 100 Tage, in denen ich nun schon wieder aus und über Frankenthal berichte. Anfang Mai bin ich von der benachbarten Industriestadt ins beschauliche Nachbarstädtchen gewechselt. Von wegen „Frongedaal am Schdinkkanal“, wie ein Kollege in seiner Glückwunsch-Mail frotzelte. Wobei man zu seinen Jugendzeiten so herablassend gesprochen habe, und das ist nun schon ein paar Jahrzehnte her.

Was ich hingegen vorgefunden habe, straft dieses Urteil Lügen. Wer durch die stets mit Leben gefüllte Frankenthaler Fußgängerzone flaniert, kann aufatmen: gepflegte Blumenkübel und Beete, die regelmäßig neu bepflanzt werden; Menschen, die ihr Rad in aller Regel schieben und nicht mit riskanten Lenkmanövern durchfahren; eine üppige Auswahl an Geschäften und gleich mehrere Metzger; ein belebter Wochenmarkt, der keinen Wunsch übrig lässt. Ein solches Panorama bietet sich ein paar Kilometer weiter südlich nicht. Das gab’s alles mal in meiner Heimatstadt und ist in Ansätzen allenfalls noch in den Stadtteilen zu finden. Ich war sogar noch Kunde in der „Süßen Ecke“ in der Speyerer Straße, ehe die vor ein paar Wochen dicht gemacht hat – Nostalgie pur, die in Ludwigshafen schon lange verpufft ist.

Ja, man kann mit Sicherheit auch die Frankenthaler Innenstadt hübscher, sauberer, entsiegelter gestalten. Platt getretene Kaugummis haben hundertfach ihre Spuren auf dem Straßenpflaster hinterlassen. Der Bahnhofsvorplatz bietet – diplomatisch ausgedrückt – Gestaltungspotenziale. Aber mit den Augen eines Ludwigshafeners betrachtet, dessen Hauptbahnhof zu Lebzeiten mal als einer der modernsten Europas (!) gepriesen worden war, ist das Areal ungleich ansehnlicher. Und wenn nicht, könnte man sich diese Form der Tristesse im hippen Brauhaus nebenan schöntrinken. Im Ludwigshafener Hauptbahnhof gibt es dafür allenfalls eine schummrige „Pfalzbahn“, in die sich kaum jemand verirrt.

Fazit nach gut und gern 100 Tagen neu in Frankenthal: Die Stadt hat Charme. Einen Charme, den Einheimische womöglich gar nicht so wahrnehmen wie Zugereiste mit einem unverstellten Blick. Ich bin gespannt, was ich in den nächsten hundert Tagen alles entdecke.