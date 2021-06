In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte sowohl am Jakobsplatz im Pilgerpfad als auch in der nahegelegenen Schraderstraße in Frankenthal versucht, in Geschäfte einzudringen. Nach Angaben der Polizei gelang es den Tätern aber in keinem der beiden Fälle, in die jeweiligen Ladenlokale gelangen. Den Beamten zufolge entstand bei den versuchten Einbrüchen Sachschaden. Für ihre laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.