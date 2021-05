Unbekannte schlugen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag an einem VW Jetta, der in der Fontanesistraße, Höhe Hausnummer 12, parkte, die Scheibe der Fahrertür ein. Laut Polizei wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.