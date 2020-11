Am Freitagabend haben unbekannte Täter in der Gerolsheimer Straße in Heßheim versucht, gewaltsam die Haustür eines Einfamilienhauses zu öffnen. Laut Polizei scheiterte der Versuch jedoch und die Täter flüchteten. Die Beamten weisen darauf hin, dass mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ nun wieder vermehrt mit Einbrüchen gerechnet werden muss. Deshalb rät die Polizei, Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu schließen. „Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus“, lautet ein weiterer Tipp. Außerdem sollten Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb des Hauses versteckt werden. Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de.