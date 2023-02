Was zunächst nur nach einer Einzeltat ausgesehen hatte, wächst sich zu einer regelrechten Serie aus: Die Polizei Frankenthal berichtet neben dem bereits gemeldeten versuchten Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Glockengasse, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in sechs weiteren Fällen Arztpraxen und gewerblich genutzte Objekte in der Innenstadt das Ziel bislang unbekannter Täter gewesen sind. Den Beamten zufolge blieb es dreimal beim Versuch. Dreimal sei es den Verdächtigen gelungen, in die Räume einzudringen und jeweils Bargeldbeträge „im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich“ zu erbeuten. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen. Kontakt: Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.