Unter anderem wegen Einbruchs und Diebstahls muss sich ein 54-Jähriger ab Dienstag, 18. Juni, 14 Uhr, vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mannheimer vor, in der Zeit von Februar 2022 bis November 2023 in Ludwigshafen mehrere Straftaten begangen zu haben.

Der 54-Jährige soll einer Pressemeldung des Gerichts zufolge unter anderem in eine Privatwohnung eingebrochen sein und dort einen Laptop gestohlen haben. In einem anderen Fall soll der Mann lediglich mit einer schwarzen Jacke und einer Bauchtasche bekleidet durch die Stadt gelaufen sein. Als ihm zwei Mädchen im Alter von acht und zehn entgegengekommen seien, soll er die Bauchtasche beiseite genommen und den Kindern gesagt haben, sie sollten zu ihm kommen. Dadurch habe er den Mädchen Angst gemacht.

In einem weiteren Fall soll der Mannheimer aus einer Werkstatt einen Kleinbus entwendet haben. Damit soll er im Anschluss mit überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Fahrtrichtung auf einer Bundesstraße gefahren sein.

Der Beschuldigte ist laut Mitteilung nicht vorbestraft. Weil der Mannheimer unter einer psychischen Erkrankung leide, befürchtet die Staatsanwaltschaft, dass er künftig weitere Straftaten begehen könnte. Sie beantragt daher die dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Drei Fortsetzungstermine wurden für den Prozess anberaumt: Dienstag, 2. Juli, und Dienstag, 9. Juli, jeweils um 10 Uhr, sowie Mittwoch, 17. Juli, um 15 Uhr.