Mit einem Notfallhammer schlugen vier Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2 Uhr die Eingangstür eines Telefonladens in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Worms ein und entwendeten 14 Smartphones. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Der Polizei in Worms, die nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung einleitete, gelang es, die vier Einbrecher im Alter von 14 bis 16 Jahren noch auf der Flucht zu stellen und festzunehmen. Die Beute hatten die Täter bei sich. Alle vier Jugendlichen sind bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt, mussten nach erkennungsdienstlicher Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.