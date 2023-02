Die Polizei Frankenthal sucht einem Unbekannten, der nach ihren Angaben am frühen Mittwochmorgen in eine Zahnarztpraxis in der Glockengasse eingedrungen ist. Den Beamten zufolge hatte ein Zeuge die Tat gegen 1.30 Uhr beobachtet und sie der Inspektion gemeldet. Bei Eintreffen der Streife sei die Tür zu den Behandlungsräumen aufgebrochen gewesen. Laut Auskunft des in der Nacht hinzugerufenen Zahnarztes sei nichts entwendet worden, heißt es im Pressebericht. Von dem Tatverdächtigen liegt eine Beschreibung vor: Er soll 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er habe eine hellblaue Jacke, helle Jeans, eine dunkle oder schwarze Baseball-Kappe und Handschuhe getragen. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.