Mehrere Computer und Kameras haben Unbekannte am Wochenende in der Waldorfschule gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, sind die Täter im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in die Schule in der Julius-Bettinger-Straße eingebrochen. Sie haben dort ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Gebäudeinnere gelangt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.