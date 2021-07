Am Mittwoch waren die Geschäftsräume eines Rohstoffrecyclingbetriebs im Wormser Norden Ziel von Einbrechern. Laut Polizei gab es gegen 3.20 Uhr Alarm. Ein bislang unbekannter Täter war mit einer Leiter auf das Dach gestiegen und über ein aufgebrochenes Dachfenster ins Innere des Gebäudes gelangt. Er soll in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt haben. Bislang steht laut Polizei weder die Höhe des Schadens fest, noch ist bekannt, was gestohlen wurde.