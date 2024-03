Uhren, Sonnenbrillen und Parfüm haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Schraderstraße gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, muss sich die Tat zwischen 22.30 und 4.30 Uhr ereignet haben. Der Schaden beläuft sich laut Bericht auf rund 2000 Euro. Wer in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Schraderstraße gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei in Ludwigshafen zu melden.