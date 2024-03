Bei einem Einbruch in ein leerstehendes Gebäude nahe der Frankenstraße wurden Ende vergangener Woche Fenster und eine Tür beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, sollen sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 14. März, und Freitag, 15. März, Zugang zu den Räumen verschafft haben. Was gestohlen wurde und wie groß der Schaden ist, sei noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.