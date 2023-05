Waren von bislang unbekanntem Wert erbeuteten Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Ladengeschäft in der Wormser Straße, Höhe Hausnummer 101. Nach derzeitiger Ermittlungslage drangen die Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Geschäft und in den Lagerraum ein. Im selben Tatzeitraum versuchten Unbekannte erfolglos, in zwei Geschäfte in der August-Bebel-Straße, Höhe Hausnummer 4, einzubrechen. An den Zugangstüren wurden Hebelspuren entdeckt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.