Bargeld und alkoholische Getränke: Das war laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand die Beute, die Einbrecher Mittwochnacht aus einem Ladengeschäft in der Frankenthaler Innenstadt mitnahmen. Zwischen 3.55 und 4.30 Uhr sollen Unbekannte in der Speyerer Straße den Glaseinsatz der Eingangstür eingeschlagen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Mitteilung auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.