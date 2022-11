Einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag erbeuteten Unbekannte, die zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr, in die Kindertagesstätte in der Wilhelm-Hauff-Straße eingebrochen waren. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.