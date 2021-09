Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagvormittag, 11.30 Uhr, haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Mierendorffstraße auf Höhe von Hausnummer 31 ein Gartenhaus aufgebrochen. Die Täter erbeuteten den Beamten zufolge aus dem Häuschen ein Fahrrad, einen Hochdruckreiniger und ein Fernsehgerät. Den dabei entstandenen Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf etwa 2500 Euro. Mögliche Zeugen der Straftat bitten sie, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden. Möglich ist das per Telefon unter der Nummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.