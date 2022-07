Unbekannte haben auf dem Hauptfriedhof in Frankenthal das Zugangstor zur Friedhofsverwaltung aufgebrochen, dort mehrere Garagentore geöffnet und aus einer der Garagen einen Laubbläser entwendet. Der Einbruch im Schlachthausweg soll laut Polizeibericht zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden. In den zurückliegenden Wochen hatte es laut Polizei bereits mehrere Fälle von Vandalismus auf dem Hauptfriedhof gegeben. Anfang Juni wurde zuerst die Toilettenanlage für Männer und dann das Damen-WC verwüstet.