In den Jugendtreff in der Zuckerfabrik am Stephan-Cosacchi-Platz in Frankenthal ist am vergangenen Freitagabend eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei wird der Wert des Diebesguts auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt. Deutlich höher ist dagegen der Sachschaden: Die Polizei schätzt die Summe auf rund 6000 Euro.

Jugendtreff: Mehrere Türen beschädigt

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Freitag, 17. April, in der Zeit zwischen 21 und 21.54 Uhr. Die Beamten konnten keine äußerlichen Beschädigungen an Türen oder Fenstern entdecken. „Daher ist anzunehmen, dass sich die bislang unbekannten Täter bereits vor Schließung im Gebäude aufgehalten haben“, heißt es im Polizeibericht. Im Jugendtreff stellten die Beamten fest, dass mehrere Türen beschädigt waren, was die Höhe des Sachschadens erklärt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal melden unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.