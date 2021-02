Die Polizei in Worms meldet einen Einbruch in das Asgard-Hotel in der Gutleutstraße, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben muss. Laut Bericht stellte eine Mitarbeiterin des Hotels am Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr fest, dass die Tür zu den Büros gewaltsam aufgebrochen und die Räume durchwühlt worden waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Bildschirme und eine Kaffeemaschine gestohlen. Außerdem fehlte das hoteleigene Firmenfahrzeug. Der weiße Peugeot Partner war mit dem Originalschlüssel aus der Tiefgarage entwendet worden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.