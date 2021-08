Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Haus in der Silvanerstraße in Großkarlbach gestohlen, während die Bewohner schliefen. Laut Polizei müssen die Täter zwischen Mitternacht und 9 Uhr eingebrochen sein. Ein ähnlicher Fall hatte sich in der Nacht zum Sonntag in Laumersheim ereignet. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.