Ein Vodafone-Shop in der Bahnhofstraße und eine Apotheke am Rathausplatz waren in der Nacht von Sonntag auf Montag Ziel von Einbrechern. Unbekannte Täter warfen laut Polizei das Schaufenster des Ladens ein und nahmen mehrere Mobiltelefone mit. In der Apotheke hatten es die Einbrecher auf Bargeld abgesehen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, sei Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.