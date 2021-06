In der Nacht zu Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter im Bereich der Adam-Opel-Straße 1 in Frankenthal Zutritt zu der dort ansässigen IT-Firma. Im Gebäudeinnern löste der Alarm aus, was laut Polizei vermutlich dazu führte, dass die Täter die Firma ohne Diebesgut wieder verließen. Der Sachschaden am Rolltor beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die zwischen 1.05 und 1.55 Uhr etwas beobachtet haben, können sich per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.