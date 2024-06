Rund 3000 Euro Schaden haben Einbrecher verursacht, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zugang zum Pfarrbüro der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit in der Vierlingstraße verschafft haben. Wie die Polizei meldet, haben die Täter ein Fenster aufgehebelt und sämtliche Räume durchwühlt. Mitgenommen haben sie Bargeld sowie einen Tresor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.