Beim Versuch, eine Haustür aufzuhebeln, wurden fünf Personen am Freitagmittag gegen 12 Uhr in der Franz-Xaver-Richter-Straße in Frankenthal von der Bewohnerin des Einfamilienhauses gestört. Das Quintett, das über den Garten eingedrungen war, flüchtete. Laut Polizeibericht hatten die unbekannten Täter bereits im Vorfeld an mehreren Tagen zur selben Uhrzeit bei dem Einfamilienhaus geklingelt. Bei den Einbrechern soll es sich um vier kräftige, sportlich gekleidete Männer zwischen 30 und 60 Jahren und eine Mitte-20-jährige blonde Frau handeln.

Die Polizei liefert eine Beschreibung der Personen: Die beiden älteren Männer seien dicklich mit dunklem Teint, beide trugen eine Basecap, kurze Jeans und blaue Adidas-Turnschuhe, einer der beiden hatte weiße Kopfhörer und einen weißen Mundschutz. Der etwa 30-Jährige soll schwarze kurze Haare, dunklen Teint und eine kräftige Statur haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weiß-gelbem Aufdruck und graue kurze Hose. Der vierte Mann, etwa 40 bis 50 Jahre alt, sei ebenfalls dicklich mit kurzen schwarzen Haaren mit Sidecut, er trug eine rosafarbene Hose, schwarze Turnschuhe und ein schwarzes T-Shirt von Adidas. Die junge Frau soll blonde lange Haare haben. Sie habe eine Sonnenbrille, ein weißes T-Shirt mit buntem Aufdruck sowie rosafarbene kurze Hosen und weiße Turnschuhe angehabt. Zeugen können sich per Telefon 06233 313-0 und unter der E-Mail-Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei wenden.